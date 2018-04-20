بن دغر: ميليشيا الحوثي فقدت قوتها ونهايتها قريبة

قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، الجمعة، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية "فقدت معظم قوتها وإن نهايتها باتت قريبة وحتمية"، داعيا المغرر بهم في صفوف الميليشيا "العودة إلى صوابهم والانتصار للدولة المدنية واليمن الاتحادي".

وأكد بن دغر، أن الشعب اليمني "لن يقبل بالخرافة والحق الإلهي في الحكم"، في إشارة إلى ميليشيا الحوثي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ البيضاء، صالح الرصاص، للاطلاع على الانتصارات الميدانية التي يحققها الجيش اليمني بإسناد من التحالف لدعم الشرعية لتحرير كامل المحافظة من ميليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشاد رئيس الحكومة اليمنية، بالانتصارات الميدانية المحققة في عدد من جبهات البيضاء على طريق تحرير كافة مناطقها من قبضة الميليشيا.

ويخوض الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، بدعم من التحالف، معركة استكمال تحرير البيضاء، من عدة محاور وسط تقدم ميداني مستمر، لانتزاعها من قبضة الميليشيا الانقلابية.

وتتوسط البيضاء بموقعها الاستراتيجي ثماني محافظات يمنية، وسيفتح تحريرها جبهة جديدة باتجاه ذمار وتطويق العاصمة صنعاء من جهة الجنوب، لتحريرها واستكمال إنهاء الانقلاب.