قوات "طارق صالح" تسيطر على المرتفعات بمحيط معسكر خالد

أعلنت قوات المقاومة الوطنية التي يقودها العميد طارق صالح، مساء الخميس، أنها تمكنت من السيطرة على جميع المرتفعات المحيطة بمعسكر خالد بن الوليد القريب من مفرق المخا غرب اليمن، والتي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضح مصدر في مركز الإعلام العسكري للمقاومة الوطنية، أن قوات من ألوية حرس الجمهورية نفذت خلال الساعات الـ24 الماضية عمليات نوعية، مسنودة بضربات جوية من طيران #تحالف_دعم_الشرعية وألوية العمالقة، واستطاعت من خلالها أن تبسط سيطرتها الكاملة على المرتفعات المحيطة بمعسكر خالد، بعد أن كبدت #ميليشيات_الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وأكد المصدر أنه تم قطع الإمدادات عن الميليشيات الحوثية المنتشرة في المنطقة، لافتاً إلى أن السيطرة على هذه المرتفعات يقطع الإمداد عن كافة المجاميع الحوثية المنتشرة في المنطقة ويجبرها على الاستسلام أو الموت دون قتال.

وأطلقت قوات المقاومة الوطنية التي يقودها #العميد_طارق_صالح نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل، اليوم الخميس، أولى عملياتها العسكرية، مع تحالف دعم الشرعية في #اليمن، عملية عسكرية واسعة في الساحل الغربي باتجاه مفرق المخا وتأمين الساحل الغربي وصولاً إلى تحرير #الحديدة ومينائها الاستراتيجي.