الأحمر: أفشلنا مشروع إسقاط اليمن بيد إيران

أكد نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، السبت، أن وقفة اليمنيين والتحالف بقيادة السعودية، "أفشل مشروع إسقاط اليمن بيد إيران"، وأشار إلى أن مشروع الحوثي يهدد أمن اليمن والمنطقة ويسعى للإخلال بالأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك خلال اجتماعه السبت، بمدينة مأرب (شرق صنعاء)، بالقيادة المشتركة للجيش الوطني وقوات التحالف، لمناقشة سير العمليات العسكرية والخطط المستقبلية لاستكمال التحرير وتحقيق السلام والأمن الذي ينشده اليمنيون، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وحث الأحمر، على مضاعفة الجهود والتنسيق العملياتي المستمر بما يسهم بتحقيق نتائج إيجابية في الميدان، "حتى تحقيق النصر القريب".

وأشاد بالانتصارات المحققة في البيضاء والجوف وتعز وميدي والحديدة وغيرها من الجبهات، في سبيل تحرير اليمن ودرء مشروع الانقلاب التخريبي، مثمنا دور دول تحالف دعم الشرعية وفي مقدمتها السعودية والإمارات.

وأكد نائب الرئيس اليمني، أنه "لا تواني عن درء مخاطر الحوثي والقاعدة وداعش وأن هدف الشرعية القضاء على هذه المشاريع الإرهابية".

هذا وحققت قوات الجيش مسنودة بطيران التحالف، السبت، تقدماً كبيراً في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وسط انهيار واسع في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وفي تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، قال أركان حرب اللواء 117 مشاه العميد الركن أحمد علي معوضة، إن قوات الجيش الوطني حررت، اليوم، "جبال مسعودة" و"جبل العر" وتخوض- حالياً- مواجهات ضارية لتحرير سلسلة جبال اليسبل الاستراتيجية.