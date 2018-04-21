الجيش اليمني يحقق تقدماً في قانية ويأسر قيادات حوثية

أفادت مصادر ميدانية، السبت، أن قوات الجيش اليمني أسرت عدداً من عناصر ميليشيات الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، أثناء المعارك التي دارت في قانية بمحافظة البيضاء، وحقق فيها الجيش الوطني تقدماً كبيراً.

وبحسب المصادر، فإن قائد الحملة الحوثية في جبهة قانية المدعو أبو علي المعكم، ومشرفاً وقيادياً حوثياً آخر في ذات الجبهة من محافظة صعدة، يدعى مطوان علي مطوان، وقعا أسيرين في قبضة الجيش اليمني، بجانب عشرات العناصر الأخرى، ولفتت المصادر إلى أن بعضهم سلموا أنفسهم طواعية وآخرين تم أسرهم.

وأكدت المصادر أن خسائر الميليشيا في هذه المعركة كانت كبيرة سواء في الأرواح أو العتاد.

وحقق الجيش اليمني مسنوداً بطيران التحالف، السبت، تقدماً كبيراً في جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وحرر جبال مسعودة والعر ويتجه نحو الوهبية.

كما تم تحرير منطقة اليسبل الاستراتيجية الواقعة بين مديريتي قانية والوهبية بمحافظة البيضاء وسط اليمن، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للجيش اليمني.

وذكر أن السيطرة على اليسبل تتيح للجيش التقدم باتجاه الوهبية، وتسهيل عملية تحرير منطقة عفرين الاستراتيجية، لافتاً إلى أنه بسقوط العفرين في يد الجيش "تكون معظم مديريات محافظة البيضاء محررة وخالية من أي وجود للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

وأشار موقع الجيش اليمني إلى أن طيران التحالف لعب دوراً محورياً في المواجهة، ومساندة التقدم الميداني.