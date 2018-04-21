صور.. مقتل موظف لبناني بالصليب الأحمر في اليمن

اغتال مسلحون مجهولون، السبت، أحد موظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، باستهداف سيارة تابعة لأحد فرق اللجنة في محافظة #تعز، جنوب غربي #اليمن.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مقتل أحد موظفيها، وقالت في تغريدة مقتضبة على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، "نحاول أن نجمع المزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة المفجعة".

وذكرت مصادر محلية، أن حنا لحود لبناني الجنسية، وأحد موظفي #الصليب_الأحمر، قتل أثناء إطلاق النار على سيارة البعثة الدولية من قبل مسلحين مجهولين، وأوضحت أن سيارة البعثة توقفت في حي ميلات بمنطقة الضباب غرب محافظة تعز، وهي في طريقها إلى العاصمة المؤقتة #عدن، قبل أن يطلق المسلحون النار مباشرة على لحود وسيارة البعثة ويلوذوا بالفرار.

وربطت مصادر طبية وصحافية يمنية، الحادثة، بالترتيبات الجارية من الصليب الأحمر لنقل مقرهم من منطقة الحوبان شرق تعز الخاضعة لسيطرة #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، إلى منطقة الدحي غرب المدينة الخاضعة لسيطرة الشرعية.

وأفادت أن فريق الصليب الأحمر تعرض خلال الفترة الماضية لمضايقات عديدة من الحوثيين، ما اضطرهم إلى إبلاغهم عزمهم على إغلاق مقرهم في الحوبان، وأكدت أن الحوثيين هددوا موظفي الصليب الأحمر بالتصفية والقتل في حال نفذوا قرارهم.