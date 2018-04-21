اليمن.. انهيارات كبيرة لميليشيات الحوثي غربي تعز

انهيارات متلاحقة تعيشها الميليشيات الحوثية في جبهات غرب #تعز، على وقع العملية العسكرية التي تشنها قوات الجيش الوطني والمقاومة بدعم من تحالف دعم الشرعية شرق #المخا الساحلية.

وقالت مصادر إن قوات الشرعية نجحت في السيطرة على مواقع جديدة شرق معسكر خالد بن الوليد، وحققت تقدما كبيرا، وسيطرت على تلتي السنترال والخزان الاستراتيجيتين، إضافة إلى عدد من المناطق القريبة من مفرق البرح الوازعية الذي تتقدم باتجاهه.

وبالتزامن تشهد جبهة الكدحة والمعافر جنوبي غربي المحافظة، معارك عنيفة تسعى قوات الشرعية من خلالها للسيطرة على كافة المناطق الواقعة شرق #الحديدة، والتي يرى مراقبون أنها تمهد لعملية عسكرية شاملة يعد لها الجيش الوطني والتحالف للسيطرة على الحديدة.

خسائر كبيرة تتكبدها ميليشيات الحوثي مع سقوط العشرات بين قتيل وجريح إضافة إلى تدمير العديد من الآليات العسكرية في المواجهات العنيفة وغارات مقاتلات #التحالف على مواقع الميلشيات في جبهات تعز.