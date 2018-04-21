اليمن.. مقتل مسؤول زراعة الألغام بميليشيا الحوثي بالجوف

أعلن #الجيش_اليمني، السبت، مصرع مشرف ميليشيا الحوثي الانقلابية ومسؤول زراعة الألغام في جبهة المصلوب بمحافظة #الجوف (شمال شرقي البلاد).

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن القيادي في ميليشيا الحوثي المدعو "خالد مبارك حلسه"، والمكنى "أبو طالب" قتل خلال المعارك العنيفة، السبت، في جبهة المصلوب.

وأوضح، أن المدعو "أبوطالب" هو المشرف العام للميليشيا في الجبهة والمسؤول عن زراعة الألغام والعبوات الناسفة.

إلى ذلك شيعت جماعة الحوثي، في العاصمة #صنعاء، السبت، رئيس عملياتها الصاروخية وقائد ميليشياتها بجبهة الحدود مع #السعودية، اللواء ناصر حسين أحمد صلاح القوبري، الذي لقي مقتله الأسبوع الماضي بغارة للتحالف في محافظة صعدة المعقل الرئيس للميليشيا أقصى شمال البلاد.

وأظهر تشييع القوبري والصلاة عليه في جامع الصالح، وسط صنعاء، الخلافات المتفاقمة بين قيادات الميليشيا الحوثية، حيث غاب ما يسمى رئيس المجلس السياسي، صالح الصماد، ووزير الدفاع في حكومة الانقلابيين غير المعترف بها دوليا، محمد العاطفي، بسبب حضور رئيس ما يسمى اللجنة الثورية محمد علي الحوثي.

ويتصاعد الصراع داخل أجنحة قيادات ميليشيا الحوثي، في إطار الخلافات على نهب الأموال والنفوذ في مناطق سيطرتهم.

وبحسب وسائل إعلام الحوثيين، فإنه تم نقل جثمان القوبري للدفن في مسقط رأسه بمديرية #سنحان جنوب صنعاء.

وأسندت ميليشيا الحوثي للمدعو ناصر القوبري، المكنى أبو "صلاح"، قبل مقتله، قيادة ما تطلق عليها جبهة نجران، وهي العصابات الحوثية التي تهاجم الحدود السعودية، كما عينته رئيسا لعمليات اللواء 83 مدفعية صاروخية، التابع لهم، ورقته من عقيد الى رتبة لواء.