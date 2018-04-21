سفير السعودية باليمن: ميليشيا الحوثي تحتجز 19 سفينة نفطية

أعلن سفير السعودية في اليمن والمدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة، محمد آل جابر، السبت، عن قيام ميليشيات الحوثي باحتجاز 19 سفينة مشتقات نفطية في منطقة رمي المخطاف ومنعها من دخول ميناء الحديدة.

وتعليقاً على الحادثة قال ال جابر في اتصال مع قناة "الحدث"، إن ميليشيات الحوثي تقوم بابتزاز التجار للسماح بدخول بضائعهم.

واضاف "تواصلنا مع الأمم المتحدة حول ما تقوم به ميليشيات الحوثي في ميناء الحديدة".

وأوضح أن "آلية الرقابة تم تطويرها وهناك توجه لزيادة عدد المفتشين في جيبوتي".

هذا وكتب آل جابر في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "يتابع مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن #YCHO بقلق عميق احتجاز الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران أكثر من 19 سفينة مشتقات نفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشيات ومنعها من دخول ميناء الحديدة، رغم عدم وجود أي سفن في الميناء في الوقت الراهن".

يتابع مركز إسناد العمليات الانسانية الشاملة في اليمن #YCHO بقلق عميق احتجاز الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران اكثر من ١٩ سفينة مشتقات نفطية في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشات ومنعها من دخول ميناء الحديدة، رغم عدم وجود اي سفن في الميناء في الوقت الراهن. — محمد ال جابر (@mohdsalj) April 21, 2018

ونشر ال جابر تغريدة كتب فيها "بيان بالسفن المحتجزة في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران، وصلت مدة الاحتجاز اكثر من ٢٦ يوم".

بيان بالسفن المحتجزة في منطقة رمي المخطاف الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية المدعومة من ايران.... وصلت مدة الاحتجاز اكثر

من ٢٦ يوم pic.twitter.com/YdeBEZOxFM — محمد ال جابر (@mohdsalj) April 21, 2018

وفي 3 إبريل الجاري، تعرضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة #الميليشيات_الحوثية المسلحة المدعومة من #إيران.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم #قوات_التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن #تركي_المالكي أن محاولة الهجوم باءت بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف، وتنفيذ عملية التدخل السريع.

ويعتبر ميناء الحديدة غرب اليمن من أبرز المنافذ البحرية لاستقبال الإغاثات الإنسانية والمشتقات النفطية لمساعدة سكان اليمن، فيما تستخدمه ميليشيا الحوثي في تهديد الملاحة الدولية بالبحر الأحمر.