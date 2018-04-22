اليمن.. مقتل عنصرين من القاعدة بغارة أميركية في شبوة

لقي اثنان من عناصر #تنظيم_القاعدة مصرعهما في منطقة بيحان بمحافظة #شبوة اليمنية بغارة لطائرة من دون طيار .

وأوضح مصدر أمني في محافظة شبوة أن طائرة من دون طيار أميركية استهدفت شخصين كانا يستقلان دراجة نارية في بلججة مفقه بمديرية بيحان شمال غربي محافظة شبوة، ما أدى إلى مقتلهما في الحال.

وكان قياديان في تنظيم #القاعدة قد لقيا مصرعهما الأسبوع الماضي، إثر مداهمة أمنية قامت بها قوات الحزام الأمني في محافظة #أبين اليمنية.

وقالت مصادر أمنية الأربعاء الماضي إن القياديين #مراد_الدوبلي و#حسن_باصريع من المطلوبين أمنياً بعمليات إرهابية، وقد لقيا مصرعهما بعد اشتباك مسلح مع رجال الأمن في منطقة البطان بمديرية الوضيع.

وذكرت المصادر أن القياديين يعتبران من أخطر قادة تنظيم القاعدة باليمن.