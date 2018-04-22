شاهد تقدم قوات طارق صالح على جبهة الساحل الغربي لليمن

واصلت ألوية #حراس_الجمهورية التي يقودها العميد #طارق _محمد_صالح، السبت، تقدمها الميداني في جبهة الساحل الغربي، بالتزامن مع انتصارات الجيش اليمني في المناطق الواقعة بين محافظتي تعز ولحج، وتضييق الخناق على ميليشيات #الحوثي الانقلابية في عدة جبهات.

وأفادت مصادر ميدانية أن عددا من قيادات وميليشيات الحوثي لقيت مصرعها في المواجهات مع ألوية حراس الجمهورية، التي شنت قصفا مدفعيا، ونجحت في تدمير مخازن أسلحة للحوثيين والسيطرة على مواقع جديدة في مفرق المخا والبرح بجبهة الساحل الغربي، بالتوازي مع غارات لطيران التحالف العربي.

وأكدت المصادر قطع الإمدادات عن مواقع الميليشيات الحوثية في الأماكن التي هاجمتها وسيطرت عليها.

ونشرت صفحة ألوية حراس الجمهورية، مساء السبت، مقطع فيديو على "تويتر" للمعارك وسيطرتها على مواقع جديدة وانتزاعها من قبضة ميليشيات الحوثي.

بالفيديو: ألوية قوات #حراس_الجمهورية بقيادة العميد ركن طارق محمد عبدالله صالح تسيطر على تباب ومواقع عسكرية للحوثيين بمفرق المخا والبرح #طارق_صالح_يقود_معركة_النصر pic.twitter.com/WKCIujeayC — حراس الجمهورية (@Huras_Aljmhuria) April 21, 2018

وفي السياق، واصلت قوات الجيش اليمني، تقدمها الميداني، السبت، في المناطق الواقعة بين محافظتي تعز ولحج.

وذكر مصدر عسكري أن قوات الجيش تقدمت إلى منطقة بيت حاميم المتاخمة لمدينة الراهدة أولى مديريات #تعز (جنوب غرب) من جهة محافظة لحج (جنوب).

وأوضح أنه تم فرض السيطرة النارية على منطقة بيت حاميم المتاخمة لمدينة الراهدة التابعة لمديرية خدير البوابة الجنوبية لمدينة تعز.

ودكت مدفعية الجيش مواقع تمركز الميليشيات في المنطقة، مع شن طيران التحالف العربي غارات شرق مدينة الراهدة.

وكان الجيش اليمني، بإسناد من التحالف العربي، تمكن مؤخرا من دحر ميليشيات الحوثي من منطقة الشريجة والوصول إلى مشارف مدينة الراهدة التابعة لمحافظة تعز بعد معارك عنيفة خاضها على جبهات القتال شمال لحج، وذلك ضمن عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير تعز ورفع الحصار المفروض عليها بشكل كامل.