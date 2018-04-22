صعدة.. مقتل قائد الحوثيين في جبهة علب

قتل قائد #الميليشيات_الحوثية في #جبهة_علب شمال محافظة #صعدة اليمنية مع عشرات آخرين من عناصره، إثر معارك خاضها الجيش الوطني الليلة الماضية أسفرت عن تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية في مديرية باقم.

وأكد قائد اللواء 63 في الجيش اليمني العميد ياسر مجلي لـ"العربية" بأن قائد الحوثيين في محور علب المدعو أبو يحيى، ويحمل رتبة عقيد قد لقي مصرعه مع عشرات القتلى والجرحى، فيما أسر أحد عناصره، في عملية مباغتة نفذتها سرايا قتالية مشكلة من اللواء الخامس حرس حدود واللواء 63 ولواء الحزم التابع للجيش الوطني بإسناد من قوات التحالف على مواقع استراتيجية في مديرية باقم شمال صعدة.

وأضاف العميد مجلي بأن أهم المناطق التي تمكن الجيش الوطني من تحريرها "الظهر ومقريع ومنطقة المشروع في آل صبحان وعدد من الوديان والشعاب المحيطة بآل صبحان ".

وأفاد قائد اللواء 63 بأن مقاتلات التحالف دمرت مخزني أسلحة للميليشيات في منطقة "محديدة"، فيما تمكن الجيش اليمني من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة أهمها "ثلاث قطع رشاش 12.7 وقذائف (ار بي جي) عدد 6 مع قذائفها و15 قطعة كلاش".

ويأتي تقدم قوات الجيش الوطني في جبهة علب بالتزامن مع تحركات واسعة تقوم بها قوات الشرعية مسنودة بالتحالف العربي في مختلف جبهات صعدة.