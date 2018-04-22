قوات العميد طارق تسيطر على موقع الخزان الاستراتيجي بتعز

سيطرت الوحدات العسكرية التي يقودها العميد #طارق_عبدالله_صالح على مواقع جديدة غرب محافظة تعز.

وقالت مصادر ميدانية إن هذه القوات تمكنت عقب هجوم واسع من السيطرة على موقع الخزان الاستراتيجي بالقرب من مفرق المخا موزع بجبهة الساحل والذي يُعد من أهم المواقع العسكرية التي كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.

ولقي سبعة عناصر من مسلحي #الحوثي مصرعهم وسقط عشرات الجرحى في الهجوم. وتواصل القوات التي يقودها العميد طارق صالح وبإسناد طيران التحالف ودعم من ألوية المقاومة الوطنية تقدمها نحو مفرق البرح الاستراتيجي الذي سيقطع الدعم العسكري عن ميليشيات الحوثي في عدة جبهات داخل #تعز وسيفتح الطريق للتقدم نحو محافظة #الحديدة الساحلية غرب #اليمن.