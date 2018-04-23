أول فيديو لمقتل الصماد المطلوب الثاني للتحالف

وجه مصرع القيادي الحوثي، #صالح_الصماد، ضربة موجعة لـ #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، التي تأخرت في الإعلان عن مصرعه خمسة أيام، عقب استهدافه بغارة جوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن في معسكر للميليشيا بالحديدة غرب 3اليمن.

وتداول ناشطون يمنيون، مقطع فيديو، قيل إنه لموقع الغارة الجوية التي قتل فيها الصماد، وهو الثاني على قائمة الإرهابيين المطلوبين لدى التحالف العربي لدعم الشرعية.

وتظهر الصور قتلى وجثثا بالقرب من معسكر تابع للميليشيا قيل إنه في محافظة الحديدة.

وبحسب مصادر فقد قتل الصماد مع حوالي 20 قياديا حوثيا من الصف الأول، لحظة خروجهم من المعسكر، لكن الميليشيا لم تفصح عن قياداتها الذين قتلتوا إلى جانبه.