شاهد لحظة استهداف التحالف لصالح الصماد وقتله

أظهر فيديو تبثه "العربية.نت" صوراً جوية للحظة استهداف مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن لصالح الصماد، المطلوب الثاني على قائمة التحالف.

وتمكنت غارة للتحالف على الحديدة من قتل الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسي التابع للحوثيين، المطلوب رقم 2 على لائحة #التحالف من أجل الشرعية في اليمن.

وأفادت مصادر لـ"العربية" بأن الصماد قتل في غارة للتحالف على ضاحية البريهي جنوب #الحديدة، تحديداً في شارع الخمسين، مشيرة إلى أن رصداً دقيقاً للتحالف أدى إلى استهداف الصماد الخميس الماضي.

وكانت مصادر قد تحدثت عن وضع الصماد قيد الإقامة الجبرية، بسبب خلافات داخل الميليشيات. يأتي مقتل #صالح_الصماد بعد سلسلة من الخسائر البشرية في صفوف قيادات الحوثيين.

