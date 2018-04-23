ميليشيات الحوثي تعتقل 45 من "عقال الحارات"

قالت مصادر محلية إن #ميليشيات_الحوثي الانقلابية اعتقلت 45 من مسؤولي الأحياء السكنية في العاصمة اليمنية #صنعاء والمعروفين باسم #عقال_الحارات وذلك بذريعة مخالفتهم تعليمات أصدرتها الميليشيات برصد العسكريين المنقطعين في صنعاء.

وأوضحت المصادر أن الميليشيات كانت أمرت عقال الحارت مطلع الشهر الجاري برصد منازل ومقار إقامة كافة العسكريين المتواجدين في نطاق الأحياء التي يشرفون عليها، تمهيداً لإعادتهم إلى الخدمة وإخضاعهم لدورات تثقفية طائفية، والزج بهم في جبهات القتال لتغطية العجز الذي تعاني منه الميليشيات.



وأكدت المصادر أن المعتقلين من مسؤولي الأحياء السكنية، رفضوا التجاوب مع أوامر الميليشيات برصد العسكريين والإبلاغ عنهم أو المساعدة على استدعائهم بالقوة، للزج بهم في الجبهات.

وتأتي دعوة الميليشيات الحوثية للعسكريين والمتقاعدين في مناطق سيطرتها، في محاولة فاشلة منها لتعويض خسائرها الميدانية الكبيرة في مختلف الجبهات.