بالصور.. بقايا وآثار القصف على صالح الصماد

أظهرت صور نشرها ناشطون يمنيون، فجر الثلاثاء، بقايا وشواهد لآثار القصف الذي شنته مقاتلات التحالف على المطلوب رقم 2 في قائمتها من قيادات #ميليشيات_الحوثي.

واعترف الحوثيون، الاثنين، بمقتل القيادي البارز ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، #صالح_الصماد، بغارات للتحالف استهدفته الخميس الماضي، بجوار حوش الحبشي بالقرب من جولة الأقرعي في مدينة الحديدة غرب البلاد.

وتظهر في الصور سيارتان محترقتان، إحداهما مدرعة تابعة للصماد، وأخرى لمرافقيه.

وبحسب ما ذكره ناشطون، فإنه عقب قصف طيران التحالف إحدى سيارات الصماد حاولت الأخرى الهروب وإنقاذه قبل أن تباغتها غارتان أدت إلى مقتل جميع من كانوا على متنهما.

ولا تزال المعلومات متضاربة حتى اللحظة حول وجود قيادات حوثية أخرى في سيارة الصماد، منهم مدرجون في قائمة المطلوبين للتحالف، لكن لم يتسن التحقق من صحة ذلك.

واعترفت الميليشيات، فقط في إعلانها، الاثنين، بمقتل الصماد.

وكان التحالف قد وضع الصماد في المرتبة الثانية على قائمة المطلوبين بعد زعيم الحوثيين، وعرض 20 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى الوصول إليه.