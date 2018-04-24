هؤلاء هم الـ 6 الذين قتلوا مع المطلوب الحوثي رقم 2

أفصحت ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، عن أسماء مرافقي رئيس ما يسمى المجلس السياسي والمطلوب الثاني للتحالف العربي، #صالح_الصماد، الذي لقي مصرعه في غارات جوية للتحالف بمدينة #الحديدة غرب #اليمن.

ونشرت وسائل إعلام الحوثيين، أسماء 6 من المرافقين والحماية الشخصية للقيادي الصماد، قالت إنهم قتلوا معه في الغارات التي استهدفته في الحديدة.

وذكرت أن المرافقين القتلى هم، عبد الباري محمد علي مناع، وأمين أحمد حمود سمنه، وعلى عبد الخالق درهم الهمداني، ويحيى أحمد شريان الهمداني، وأمين حسين علي محروس، وعبد الكريم عبدالوهاب محمد شرف الدين.

لكن ميليشيات الحوثي مازالت حتى الآن تتكتم على القيادات التي كانت إلى جانبه أثناء استهدافه بالغارات، في ظل استمرار التكهنات والمعلومات المتضاربة عن أسماء قيادات حوثية برفقته أثناء الاستهداف.

واعترفت ميليشيا الحوثي، في إعلانها، الاثنين، بمصرع "صالح الصماد" باستهدافه بغارات لطيران التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن الخميس الماضي 19 أبريل الجاري في مدينة الحديدة، غرب اليمن، قبل أن تكشف وسائل إعلامها، الثلاثاء، عن أسماء مرافقيه.

وكان التحالف، وضع الصماد في المرتبة الثانية على قائمة المطلوبين بعد زعيم الحوثيين، وعرض 20 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تفضي إلى الوصول إليه.