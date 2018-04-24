ميليشيا الحوثي تحتجز مجددا شحنات مساعدات وسط اليمن

احتجزت #ميليشيا_الحوثي الانقلابية، مجددا، شحنات #مساعدات_إنسانية_إغاثية، في منفذ جمركي استحدثته بمحافظة إب وسط اليمن، ضمن عرقلتها الممنهجة لوصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين والتلاعب بها في مناطق سيطرتها.

وأكدت مصادر محلية، الثلاثاء، أن الميليشيا تواصل منذ يومين احتجاز عدد من القاطرات المحملة بآلاف الكراتين من التمور التابعة لإحدى الجمعيات الخيرية التي قدمتها كمساعدات إنسانية لسكان محافظة #إب، وتطالب بدفع إتاوات مالية (جمارك غير قانونية)، على الشحنات.

وأوضحت، أن الكمية المحتجزة تبلغ 25 ألف كرتون من التمور المخصصة للتوزيع كمساعدات خيرية على الفقراء في إب قبل حلول شهر رمضان المبارك، وترفض الميليشيا السماح بدخولها إلا بعد دفع ملايين الريالات تحت مسمى "جمارك".

وتعرقل ميليشيا الحوثي، في مناطق سيطرتها وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المواطنين اليمنيين، كما تعرقل عمل المنظمات الإنسانية وتمارس انتهاكات بحق طواقم الإغاثة والمنظمات وفق شكاوى كثيرة تقدمت بها تلك المنظمات.

وكانت ميليشيات الحوثي استحدثت في نوفمبر الماضي بمحافظة إب مصلحة جمارك على خط "إب ـ الضالع" لتحصيل إتاوات جديدة على الشحنات التجارية والمساعدات الإنسانية، وسبق احتجاز شحنات إغاثية طبية وغذائية أكثر من مرة في هذا المنفذ.