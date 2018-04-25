قذيفة حوثية تقتل طفلة في حيس

قتلت طفلة في السابعة من عمرها، مساء الثلاثاء، بقذيفة مدفعية أطلقتها #ميليشيات_الحوثي على حي سكني في مدينة حيس جنوب الحديدة غرب اليمن.

وأفاد مصدر محلي بأن الانقلابيين واصلوا قصفهم العشوائي اليومي على الأحياء السكنية في حيس منذ طردهم منها مطلع شباط/فبراير الماضي.

وأوضح المصدر أن الميليشيات قصفت بقذائف مدفعية وصاروخية عشوائية حي العسالي السكني في حيس، ما أدى إلى مقتل طفلة في السابعة من عمرها، بقذيفة فصلت جسدها عن رأسها، وأصابت والدتها بجروح خطيرة.

كما تضرر عدد من المنازل في أحياء مختلفة نتيجة استمرار القصف الوحشي للحوثيين.

ورصدت مصادر حقوقية مقتل 26 مدنياً في مدينة حيس بقذائف وألغام الحوثيين.

وفي ذات السياق، أصيب طالب، جراء قصف الانقلابيين على القرى بمديرية مريس في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية، الثلاثاء، إن القصف العشوائي للميليشيات أدى إلى إصابة طالب من أهالي قرية الجدس بإصابات وصفت بالخطيرة، تم نقله على إثرها إلى عدن لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من إصابة طالبين آخرين هما سعد قايد الحميدي وأحمد الحضوري بقصف مماثل استهدف قرية سون.

وتشهد مناطق غرب مريس نزوحاً لأعداد كبيرة من الأهالي جراء الاستهداف المتكرر بالقصف والقنص من قبل مسلحي الحوثي من جبلي ناصة ومرمق، فيما تفرض الميليشيات حصاراً على الأهالي وتقوم بمنعهم من تعهد مزارعهم، ما أدى إلى تلف معظم المزارع مما تسبب في خسائر تقدر بأكثر من 500 مليون ريال يمني على مدى عام ونصف من الحصار.

وتواصل ميليشيات الحوثي ارتكاب جرائم ضد المدنيين في معظم المناطق التي تسيطر عليها أو تستطيع استهدافها بالقذائف والكاتيوشا، دون مراعاة للإنسانية.