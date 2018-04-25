حكومة اليمن عن تنصيب خلف للصماد: مسرحية هزلية

وصفت الحكومة اليمنية، الأربعاء، تنصيب جماعة الحوثي، رئيساً جديداً لما يسمى المجلس السياسي بـ "مسرحية هزلية تؤكد إفلاس الانقلابيين وتخبطهم وقرب نهايتهم".

وسخر وزير الإعلام اليمني، معمر الأرياني، من إعلان ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من #إيران تنصيب المدعو مهدي المشاط، وأكد أن كل ما يقوم به الحوثيون هو "إجراءات باطلة ليس لها أي سند دستوري أو قانوني أو غطاء شعبي".

ونصبت الميليشيات، المشاط، خلفاً لصالح الصماد الذي لقي مصرعه في غارة جوية للتحالف استهدفته الخميس الماضي في مدينة #الحديدة غرب #اليمن.

ويرتبط المشاط بعلاقة "مصاهرة" بزعيم #الحوثيين، عبدالملك الحوثي، كما أنه مدير مكتبه ويده القوية داخل الجماعة نفسها، وكان عضواً في جلسات المشاورات المتعددة في "جنيف" و"بييل" و"الكويت"، وكتب عنه تقرير مجلس الخبراء التابع لمجلس الأمن أنه رئيس الوفد والمتحكم الرئيس بقراره وليس متحدث الحوثيين محمد عبدالسلام.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد وضع "صالح الصماد" المطلوب رقم (2) بعد زعيم الميليشيات، وعرض 20 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تفضي للوصول إليه.