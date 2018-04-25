مقتل الصماد.. برقيات تعزية من ميليشيات إيران وحزب الله

أرسل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، برقية تعزية ومواساة إلى عبد الملك الحوثي في مقتل رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، #صالح_الصماد، بغارة نفذتها طائرات تحالف دعم الشرعية في #اليمن الخميس الماضي.

كما هنأ شمخاني، مهدي المشّاط، بانتخابه رئيساً جديداً للمجلس السياسي الأعلى في اليمن، مؤكداً دعم #إيران المستمر للانقلابيين وتعاونها السياسي معهم.

كذلك أرسل أمين عام ميليشيات #حزب_الله اللبناني، حسن نصرالله، برقية مماثلة، بحسب ما نشره موقع المسيرة، قدّم فيها تعازيه بعد مقتل الصماد.

وتمكنت غارة للتحالف على الحديدة من قتل الصماد، المطلوب رقم2 على لائحة التحالف.

وأفادت مصادر لـ"العربية" بأن الصماد قتل في غارة للتحالف على ضاحية البريهي جنوب الحديدة، مشيرة إلى أن رصداً دقيقاً للتحالف أدى إلى استهداف الصماد الخميس الماضي.

وأعلنت الميليشيات، رسمياً الاثنين، مقتل الصماد، لافتة إلى تنصيب القيادي الحوثي، مهدي المشاط، رئيساً لمجلسها الانقلابي بدلاً عنه.