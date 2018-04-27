الحوثي يترك الجبهات ويستهدف أطفال الجوف

تواصل ميليشيات الحوثي عمليات استهداف المناطق المأهولة بالسكان داخل #اليمن بالقذائف العشوائية التي تطلقها بشكل يوم، تاركة مواجهة الجيش الوطني والتحالف على جبهات المعارك، بعد الهزائم المتتالية والخسائر المتوالية في المحافظات التي يسيطرون عليها.

ونزحت عوائل يمنية عديدة إلى مناطق آمنة بسبب بطش #الميليشيات، بعد إجبارهم على "دفع المجهود الحربي"، سواء مادياً أو غذائياً وفي حال عدم توفرهما تجبر العائلة على تسليم أحد أبنائها للميليشيات للقتال معهم على الجبهات.

لكن تلك العوائل لم تسلم من تلك العناصر، حيث استهدف #الحوثيون اليوم مواقع النازحين عبر قذائف الهاون، لتصيب 4 أطفال بإصابات متفرقة في قرية الغيل بمحافظة الجوف.

إلى ذلك، هناك عوائل يمنية أخرى لم تستطع الهروب والنزوح مع مجموعة العوائل التي نزحت، وذلك بعد تطويق الحوثيين معظم مناطقهم، وفرضهم رقابة على مخارج المدن التي يسيطرون عليها.