المخلافي: اليمن جزء من عملية دولية لمواجهة الإرهاب

قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي إن قمة باريس أكدت على أهمية التحالف الدولي من أجل مواجهة الإرهاب، خاصة داعش والقاعدة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن اليمن جزء من عملية دولية لمواجهة الإرهاب، متهماً الانقلابيين بتدمير الدولة وإتاحة الفرصة للإرهابيين وخاصة القاعدة من الانتشار في اليمن.

وأشار المخلافي إلى أن هناك شبكات للاتجار بالبشر والمخدرات تنتشر باليمن، إضافة الى جرائم الحرس الثوري الإيراني.

يأتي ذلك فيما نفى مسؤول حكومي يمني أي خطة جديدة للمبعوث الأممي بشأن السلام في اليمن حتى الآن، مشيراً إلى تحركات المبعوث الأممي مارتن غريفيث الذي التقى الرئيس هادي الأربعاء في الرياض تقتصر حتى الآن على بحث إجراءات بناء الثقة بين أطراف الأزمة اليمنية.