اليمن.. الشرعية تحقق مكاسب ميدانية بعدة جبهات في صعدة

شنت مقاتلات التحالف عدة غارات استهدفت مواقع لمليشيات الحوثي في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء، أما في جبهة الملاحيط في صعدة معقل ميليشيات الحوثي، فما زالت المعارك مشتعلة تتقدم خلالها قوات الشرعية والمقاومة بدعم وإسناد من التحالف.

فعسكرياً ما زالت جبهة الملاحيط مشتعلة وتشهد معارك عنيفة، كما أن المعارك مشتعلة في صعدة على جبهات عدة.

وتقدمت قوات الجيش الوطني على جبهة باقم شمال المحافظة، وسط فرار الميليشيات الحوثية.

مصادر عسكرية ذكرت أن جبهة الملاحيط جنوبي غرب صعدة، تشهد معارك ضارية، تزامنت مع غارات استهدفت مواقع الميليشيات على سفح جبال مرّان وخطوط الإمداد عبر مديريتي ساقين وحَيدان.

في ظل ضربات جوية متوالية لطيران التحالف، مشط الجيش الوطني سلسلة المرتفعات الجبلية شمال مندبة مركز مديرية باقم بعد دحر الميليشيات منها وتدمير تحصيناتها.

يأتي ذلك فيما تتقدم قوات الشرعية بإسناد جوي مكثف من التحالف باتجاه مركز مديرية رازح، حيث أمنت جميع المواقع العسكرية بعد معارك عنيفة مع الميليشيات.

المصادر أكدت مقتل قائد جبهة الملاحيط أبو يحيى محمد عبدالله حبلة، ومصرع القيادي في الميليشيات عدنان سميح ناشر علي النصيف مع عشرات الحوثيين في غارة للتحالف على ‎صعدة.

وفي تعز حدثت اشتباكات في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان، بعد هجوم عنيف شنته الميليشيات تحت غطاء ناري وقصف مدفعي.

وتمكن الجيش الوطني من التصدي للهجوم ودحر الميليشيات وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

في غضون ذلك استهدفت مدفعية الجيش مواقع تمركز الميليشيات على تلتي السلال وسوفيتل شرقي تعز.