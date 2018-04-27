اليمن.. مقتل 3 قيادات حوثية في صعدة

تتساقط قيادات ميدانية لـ #ميليشيات_الحوثي تباعاً في محافظات عدة.

ففي جبهة صعدة المشتعلة في مديريات عدة، لقي ثلاثة قادة ميدانيين مصرعهم هم مشرف زراعة الألغام، أكرم اليندي، المكنى أبو حمزة، ومعه القيادي عبدالله الظاهري، في جبهة الملاحيظ، ومعهما عدد من مرافقيهما، في مواجهات مع الجيش الوطني والتحالف.

وفي جبهة البقع شرق صعدة، قتل القيادي الميداني الحوثي علي حمود جولة، المكلف من قبل الميليشيات بتجنيد الأطفال وإرسالهم إلى الجبهات.

كذلك أشارت مصادر عسكرية إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً شنته مدفعية الجيش الوطني استهدف مواقع وتجمعات وآليات للانقلابيين في مديريتي رازح ومنبه، بالتزامن مع قصف صاروخي شنته قوات التحالف.

يأتي ذلك مع تقدم لقوات الجيش الوطني باتجاه مركز مديرية رازح بإسناد جوي مكثف من التحالف.