اليمن.. ميليشيا الحوثي تحكم بإعدام ناشطين مختطفين

أصدرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة والخاضعة لسيطرة #ميليشيات_الحوثي أحكاماً بالإعدام بحق 8 من الناشطين المختطفين لديها بتهمة الولاء لتحالف دعم الشرعية.

فمن جديد يعود إلى الواجهة مسلسل الإعدامات التي ينفذها الحوثيون بحق المختطفين لديهم.

المحكمة اتهمت الناشطين بالانخراط بتنظيمي داعش والقاعدة في البيضاء والتي عادة ما تتهم الميليشيات خصومها بالانتماء لهما.

من جهتها اعتبرت رابطة أمهات المختطفين أحكام الإعدام باطلة وتصدر من محكمة خارج إطار القضاء الطبيعي وأدانت في بيان لها استمرار الميليشيات في توظيف القضاء وتسييسه، إضافة إلى تسخيره لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الأبرياء المختطفين في سجونها.

ويختطف الحوثيون الآلاف في معتقلاتهم بينهم سياسيون وحقوقيون وصحافيون وأكاديميون، وغيرهم من معارضي الانقلاب، ويتعرضون لانتهاكات وتعذيب بشع، كما تقول تقارير محلية ودولية.