تشييع صالح الصماد.. الحوثيون يحشدون بالقوة والترهيب

تحاول ميليشيات الحوثي الحشد بالقوة لتشييع قياديها #صالح_الصماد الذي قُتل في غارة لتحالف دعم الشرعية استهدفت موكبه في الحديدة الأسبوع الماضي.

وبحسب مواقع يمنية، أجبرت مليشيات الحوثي مديري ومديريات أمانة العاصمة صنعاء على استدعاء "عقال الحارات" في مناطقهم ومديرياتهم وطلبت منهم الحشد لتشييع جنازة الصماد.

كما تحاول الميليشيات أيضاً إجبار الموظفين وتلاميذ المدارس على المشاركة في الجنازة التي من المزمع تشييعها غداً السبت في ميدان السبعين في صنعاء.

وأكد موظفون في صنعاء ومديرو مدارس حكومية أنهم تلقوا تعليمات من عناصر الميليشيات للاحتشاد غداً في تشييع جثة الصماد، بالتزامن مع تهديدات بمعاقبة من سيتخلف عن المشاركة التي تسعى الجماعة إلى تضخيمها.

وتشير هذه الإجراءات لنفاد المخزون البشري الداعم للحوثيين، إثر خسائرهم الميدانية المتتالية وتزايد حالة السخط والرفض المجتمعي لهم.

وفي ظل التحشيد الشعبي الإجباري لحضور الجنازة، توارى قادة الحوثيين البارزون عن الأنظار، في ظل حالة الذعر التي سببها في أوساطهم مصرع الرجل الثاني في الجماعة.