صور.. الجيش اليمني يسيطر على مواقع استراتيجية بمعقل الحوثيين

أعلنت قوات #الجيش_اليمني، الجمعة، سيطرتها الكاملة على عدد من المواقع الاستراتيجية المطلة على آل صبحان في محور علب شمال محافظة صعدة المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأكد قائد اللواء ٦٣ في الجيش اليمني العميد ياسر مجلي، السيطرة على قرن مندبة الاستراتيجي، وعدد من السلاسل الجبلية المطلة على آل صبحان إثر معارك خاضها الجيش الوطني مع #الميليشيات

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وأشار إلى أن ما لا يقل عن 10 من عناصر الميليشيات لقوا مصرعهم فيما جرح آخرون، ولفت إلى أن الجيش اليمني استعاد كمية من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، أهمها مدفع م ط 23، و 3 قناصات 12.7، و3 قناصات عيار خمسين، و 12 قناصة شيكي روسية الصنع، وعدد من النواظير الليلية والنهارية إلى جانب عشرات الصفائح لذخائر متنوعة.

وأضاف العميد مجلي، أن الفرق الهندسية واصلت عمليات التطهير للمناطق المحررة من الألغام وانتزعت عشرات #الألغام متنوعة الأحجام والمهام محلية الصنع.

وكانت مقاتلات التحالف قد دمرت عددا من آليات الميليشيات كانت قادمة من مركز مديرية باقم كتعزيز لعناصرها، وسط استمرار عمليات التقدم لقوات الجيش اليمني وانكسارات متتالية للميليشيات الانقلابية.

وتواصل قوات الجيش اليمني، بإسناد من #تحالف دعم الشرعية في اليمن، تقدمها في عدد من جبهات القتال، خاصة معقل الميليشيات في صعدة، وسط انهيارات كبيرة تشهدها صفوف #الحوثيين وخسائر جسيمة في الأرواح والعتاد.