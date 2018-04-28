انقلابيو اليمن يقصفون مستشفى في الحديدة

قصفت #ميليشيات_الحوثي، الجمعة، مستشفى في مدينة #حيس جنوب #الحديدة غرب اليمن، ضمن جرائمها المستمرة في الاستهداف العشوائي بالقذائف المدفعية والصاروخية للأحياء السكنية والمصالح الحيوية.

وذكرت مصادر محلية أن الحوثيين أطلقوا عدداً من القذائف المدفعية على أحياء حيس، سقط بعضها على مستشفى المدينة، ما أدى إلى أضرار مادية.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر الأضرار التي لحقت بالمستشفى جراء قصف الانقلابيين.

وبحسب المصادر، فإن القذائف التي أطلقتها الميليشيات ألحقت أضراراً كبيرة بمنازل وممتلكات المواطنين في حيس.

ورصدت مصادر حقوقية مقتل 27 مدنياً في حيس بقذائف وألغام الحوثيين، منذ تحرير المدينة من سيطرتهم في 5 شباط/فبراير الماضي.

إلى ذلك، واصلت ميليشيات الحوثي، ولليوم الرابع على التوالي، تصعيد جرائمها بحق المدنيين، والقرى السكنية، الواقعة غرب منطقة مريس شمال محافظة الضالع، جنوب اليمن.

وتسبب القصف الذي شنه المسلحون، الجمعة، بإحراق منزل أحد المواطنين بكامل أثاثه ومقتنياته، وذلك بعد ساعات على استهدافهم وإحراقهم بالقصف المباشر منزلين آخرين وسط قرية سون غرب مريس.

وقال المواطن، محمد الحميدي، أحد سكان القرية، إن الميليشيات صعدت من جرائمها بحق السكان والمدنيين غرب مريس، مشيراً إلى أنه بالإضافة إلى استهداف منازل المواطنين وإحراقها، فقد أصيب عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، جراء القصف.