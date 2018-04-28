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مقتل مسؤول "داعش" في عدن بعملية أمنية.. واعتقال 3

المصدر: العربية.نت
عناصر من القوات الأمنية في عدن "أرشيفية"
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لقي مسؤول تنظيم "داعش" في عدن، صالح ناصر فضل الباخشي، مصرعه فجر اليوم السبت في عملية دهم ناجحة نفذتها وحدتا مكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ والدعم الأمني التابعتان لإدارة أمن عدن على مبنى كان يتحصن فيه مع عناصر آخرين من أعضاء التنظيم.

وعثرت قوات الأمن في الوكر، الذي كان زعيم التنظيم يتخذ منه منطلقاً لتنفيذ العمليات الإرهابية في عدن، على هواتف نقالة وأجهزة آيباد وأسلحة رشاشة.

صالح ناصر فضل الباخشي صالح ناصر فضل الباخشي

يُشار إلى أن الباخشي، الملقب بـ"الحديدي"، رفض تسليم نفسه وقام بإطلاق النار على قوات الأمن، ما أدى إلى استشهاد جندي وإصابة 2 من قوات مكافحة الإرهاب.

كما تمكنت قوات الأمن من اعتقال 3 من عناصر التنظيم في العملية، بعد أن كانوا يساندون الباخشي ويطلقون النار باتجاه قوات الأمن، ثم سلموا أنفسهم بعد مقتله، حيث جرى اقتيادهم للتحقيق.

كلمات دالّة

#اليمن, #عدن, #داعش في عدن, #مقتل الداعشي صالح الداخشي

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