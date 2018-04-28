هذه قصة هذا المختطف الذي توفي لدى الحوثيين في حجة

كشف حقوقيون بمحافظة #حجة شمال اليمن عن وفاة #مختطف من أبناء المحافظة جراء #تعذيب وحشي تعرض له من قبل ميليشيات الحوثي، كحالة سادسة يتم رصدها لوفاة مختطفين تحت التعذيب بالمحافظة.

وأكد رئيس ائتلاف المنظمات الحقوقية بالمحافظة المحامي هادي وردان في تصريح لـ"العربية" أن المختطف محمد محمود العماد، قد توفي تحت التعذيب من قبل ميليشيات الحوثي بعد اختطافه بأقل من شهر من منزله وإخفائه قسريا عن أسرته التي تلقت نبأ وفاته الخميس الماضي.



وقال وردان إن العماد تعرض للتعذيب من قبل #الميليشيات في سجن الأمن السياسي بالمحافظة، معتبراً الحادثة جريمة تندرج تحت #العقوبات التي نص عليها القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، الذي أفرد لها اتفاقية خاصة (اتفاقية مناهضة التعذيب) وشدد بعقوبات قاسية على من يرتكبون تلك الأفعال، معبراً عن إدانته واستنكاره لهذه الجريمة، داعياً قادة الرأي والكلمة إلى إدانتها وفتح ملف تحقيق فيها حتى لا يفلت المجرمون من العقاب.