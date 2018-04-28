"الجبال السود" تلاحق مسلحي القاعدة شرق اليمن

أعلنت المنطقة العسكرية الثانية في الجيش اليمني، السبت، إطلاق عملية عسكرية، لملاحقة مسلحي تنظيم #القاعدة، في المناطق الشمالية بمحافظة حضرموت شرق البلاد.

وأفاد بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم قيادة المنطقة، هشام الجابري، أن العملية التي تنفذها قوات المنطقة الثانية، بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، تحمل اسم #الجبال_السود، في إشارة إلى الطبيعة الجبلية للمناطق المستهدفة.

وأضاف أن قوات الجيش نفذت انتشارا واسعا وكبيرا في المناطق الشمالية لمحافظة #حضرموت وتحديداً في الحيسر، وقارة الفرس، والضليعة ولبنه.

وأشار الجابري إلى أن "العملية جاءت عقب رصد تجمعات وتحركات لعناصر التنظيم الإرهابي في هذه المناطق، بعد أن لجأت إليها إثر تطهير مناطق ساحل حضرموت".

ولفت إلى أن "التنظيم استخدم هذه المناطق ممرات له لتنفيذ أعمال إرهابية، آخرها عملية حجر الأخيرة" التي قُتل فيها 10 جنود في 28 مارس/آذار الماضي.

وتتزامن العملية مع الذكرى الثانية (24 من أبريل/نيسان) لتحرير مدينة المكلا ومديريات ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة الذي ظل يسيطر عليها أكثر من عام، وذلك في عملية عسكرية خاطفة نفذها الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية.

واستغلت التنظيمات الإرهابية انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة الشرعية، وإشعال الحرب في اليمن، لتعزيز نفوذها. لكن الجيش اليمني وتحالف دعم الشرعية نجحا من خلال عمليات واسعة في تحجيم أنشطتها وطردها من مواقع تواجدها، والاستمرار في تعقب أوكارها، بالتوازي مع معركة استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي.