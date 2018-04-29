التحالف يستأنف غاراته على معسكرات الحوثيين في صنعاء

استأنفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، شن غارات على مواقع وثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي في أنحاء متفرقة من العاصمة #صنعاء.

وأفاد شهود عيان أن مقاتلات التحالف قصفت مواقع للميليشيات في منطقة النهدين جنوب العاصمة، وفي معسكر الفرقة الأولى مدرع شمال غربي مدينة صنعاء.

وكان طيران التحالف قد شنَّ غارات صباحية على مواقع الميليشيات قرب ميدان السبعين، حيث كانت الميليشيات تقوم بتشييع صالح الصماد، رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين.

وقد تم التشييع في ميدان السبعين وجامع الصالح في أجواء ارتباك جراء الغارات.

وقد أكدت مصادر في صنعاء وجود مخاوف لدى القيادات الحوثية من استهداف الطائرات لأبرز رموزها، لذلك اتخذت إجراءات أمنية احترازية، وحرصت أن تكون مشاركة تلك القيادات داخل جامع صالح وليس في ميدان السبعين.

يذكر أن صنعاء كانت قد شهدت ليل الجمعة غارات عنيفة، استهدفت مقر وزارة الداخلية ومواقع أخرى، وتحدثت مصادر عن مقتل وجرح عشرات من المشرفين الأمنيين الحوثيين خلال اجتماعات كانوا يعقدونها في مقر وزارة الداخلية.