شاهد كيف وثق جندي سعودي صواريخ الحوثي قبالة الحدود

وثق جندي سعودي عبر كاميرا جواله، صواريخ وقذائف ومواقع الحوثيين، بعد تطهيرها من قبل القوات السعودية بدعم طيران التحالف لدعم الشرعية في اليمن على الشريط الحدودي بين السعودية واليمن.

وكان الجندي يصف أنواع القذائف و الصواريخ التي وجدت في مخابئ الحوثيين، و استخدمتها الميليشيات ضد المناطق السعودية المأهولة بالسكان، إلى جانب المدرعات والدبابات والرقابات العسكرية على الحدود السعودية.

كما أظهر الجندي أشكال الألغام التي صنعتها الميليشيات بشكل بدائي وزرعتها حول معاقلها، واحتفظت بجزء منها لزرعها في مواقع أخرى.

وكانت القوات السعودية قد نفذت عدة عمليات نوعية على الحوثيين منذ الأسبوع الماضي على الشريط الحدودي، لتكبدهم خسائر بشرية وعسكرية.

كما جددت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، شن غارات على مواقع وثكنات عسكرية لميليشيات الحوثي في أنحاء متفرقة من العاصمة #صنعاء.

وأفاد شهود عيان أن مقاتلات التحالف قصفت مواقع للميليشيات في منطقة النهدين جنوب العاصمة، وفي معسكر الفرقة الأولى مدرع شمال غربي مدينة صنعاء.