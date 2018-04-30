الحوثيون يقتحمون مقهى فندق في صنعاء.. "لا للاختلاط"

أقدم الحوثيون على اعتقال اثنين من العاملين في فندق برج السلام الواقع في مدينة #صنعاء القديمة .

أما التهمة، بحسب عناصر #ميليشيات_الحوثي فهي وجود اختلاط بين الشباب والفتيات في المقهى المذكور.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها الحوثيون على الاعتداء على رواد المقاهي و"الكافيهات" في العاصمة اليمنية، صنعاء حيث سبقها اقتحام وإغلاق مقهى "بن وقشر" الذي تم افتتاحه في صنعاء القديمة، والاعتداء على الزبائن بحجة "الاختلاط ".

كما سبق أن هاجموا مقهى مون كافيه Moon Cafe وطردوا الزبائن، وقاموا بتكسير مقتنياته بحجة الاختلاط، كما اعتقلوا رواده، وقاموا بضربهم.

وفي هذا السياق، روى علي القباطي للعربية.نت ، لحظة اقتحم الحوثيون أحد المقاهي سابقاً، قائلاً "أثناء تواجدي في أحد المقاهي هجم علينا الحوثيون وحينما اعترضت على تصرفاتهم اعتقلوني بتهمة لبس سلسلة وبنطلون "جينز"، ضربوني وقال لي أحدهم إني أنشر فكر الضلال والكفر واليهود ولم يتم الإفراج عني حتى كتبت تعهدا بعدم العودة إلى المقاهي مرة أخرى بعد أن أخذوا كل متعلقاتي الشخصية" .

يذكر أن المقاهي تعد المتنفس الوحيد الذي يلجأ إليه الشباب اليمني، خاصة من لا يتعاطون القات. كما تعد ملتقى للفنانين ورواد العمل الاجتماعي، في حين يتهم الحوثيون رواد المقاهي بأنهم سبب تأخير "النصر الإلهي" الذي يسعون له.

وكان زعيم الحركة عبدالملك الحوثي قد ظهر في عدة فيديوهات يحذر عبرها مما أسماه انتشار ظاهرة الاختلاط، بين الذكور والإناث ما دفع أنصاره الى مضايقة الناس وابتزاز أصحاب المحلات، بالإضافة إلى معاهد اللغة الانجليزية في صنعاء والتي اتهمها إلى جانب الاختلاط بالعمل الاستخباراتي مع أميركا.