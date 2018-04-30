بالأرقام.. جرائم وانتهاكات الحوثيين في صنعاء خلال عام

رصدت منظمة حقوقية، ارتكاب ميليشيات #الحوثي الانقلابية، أكثر من 4500 جريمة وانتهاك لحقوق الإنسان في محافظة #صنعاء خلال العام الماضي 2017م.

وأطلقت منظمة شهود لحقوق الإنسان (غير حكومية)، الأحد، في مؤتمر صحفي بمدينة مأرب، تقريرها الأول الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في محافظة صنعاء، حيث وثقت 4501 جريمة وانتهاكا ضد #المدنيين تنوعت بين القتل، والاعتداءات، والاعتقال، والخطف، والتعذيب، والإخفاء القسري، وتجنيد الأطفال، وغيرها.

وبحسب التقرير، فقد قتلت الميليشيات 66 مدنيا وأصابت 64 آخرين، وارتكبت 78 حالة اعتداء جسدي وتهديد، و1513 حالة اختطاف واختفاء قسري وتعذيب، خلال العام 2017م في مختلف مديريات محافظة صنعاء (16 مديرية).

كما رصد 412 حالة تجنيد لأطفال دون سن الـ 18 عاما، و388 حالة اعتداء على الممتلكات والمنشآت الخاصة و 163 حالة اعتداء على الممتلكات والمنشآت العامة.

وصنف التقرير 1450 انتهاكا ارتكبها #الحوثيون في صنعاء، كعقاب جماعي مورس ضد #المواطنين، بينها تشريد 661 أسرة من مختلف مديريات المحافظة أي ما يعادل 3193 نسمة تقريباً، إضافة إلى 414 حالة تهجير قسري، وسجلت فرق المنظمة الميدانية 367 حالة اعتداء تعد تقويضا لسلطات الدولة.

واعتمد التقرير على فريق رصد متخصص بكل مديريات محافظة صنعاء عمل على مدى عام كامل لرصد وتوثيق حالات الانتهاكات بشكل مستمر.

ودعت المنظمة في تقريرها، #الحكومة_الشرعية، إلى تسخير إمكانياتها الخارجية من أجل الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان.