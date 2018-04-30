صعدة محاصرة من 5 جهات.. والتحالف يدك مواقع الحوثيين

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن سلسلة غارات الأحد مستهدفة تجمعات ومواقع تحت سيطرة الميلشيات الحوثية في محافظة #صعدة شمال البلاد.

وجاءت تلك الغارات بالتزامن مع المواجهات التي تشهدها جبهات المحافظة، حيث استهدفت معسكر اللواء 72 في مديرية الصفراء جنوب المدينة، ومعسكر كهلان في الضاحية الشرقية للمدينة، كما طال القصف مبنى البنك المركزي في مديرية سحار والذي حولته الميليشيات إلى ثكنة عسكرية.

إلى ذلك، أعلن الجيش اليمني أن قواته تحاصر محافظة صعدة معقل زعيم جماعة الحوثي من 5 جهات لاستكمال عملية قطع رأس الأفعى وسط تقدمات مستمرة للجيش".

وأضاف أن الجيش شن قصفاً مدفعياً على مواقع تمركز للحوثيين في منطقة العطفين التابعة لمديرية كتاف شرق صعدة، ما أدى إلى إعطاب عربة قتالية تابعة لهم ومقتل كل من كان على متنها.