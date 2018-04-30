صور.. إتلاف صفقة حشيش كانت بطريقها للحوثيين

أتلفت الأجهزة الأمنية اليمنية، الاثنين، كمية كبيرة من الحشيش المخدر، وضبطت في ذات الوقت كميات أخرى في محافظة #مأرب، كانت في طريقها إلى #ميليشيا_الحوثي الانقلابية بالعاصمة #صنعاء.

وقامت الأجهزة الأمنية والقضائية في مأرب (شرق صنعاء), بإتلاف 360 كيلوغرام من الحشيش المخدر ضبطتها عدد من النقاط الأمنية بالمحافظة.

وقال مدير أمن مأرب العميد عبدالملك المداني، إن كمية الحشيش ضبطت على منافذ المدينة، أبرزها نقطة نجد المجمعة على خط مأرب البيضاء.

وأضاف المداني أن تلك الكمية كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية في صنعاء.

من جهته قال رئيس نيابة استئناف مأرب إنه تم اتخاذ الإجراءات بالمضبوطات، وإن القضايا أمام القضاء بتهمة الاتجار غير المشروع.

وفي الأثناء، ضبطت الأجهزة الأمنية، 100 كيلو غرام من الحشيش في إحدى النقاط الأمنية بين محافظتي مأرب والبيضاء، شرق #اليمن.

وقال مدير شعبة الاستخبارات العسكرية العميد الركن مجاهد شعلان، إن الأجهزة الأمنية ضبطت 100 كيلو من الحشيش كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية في صنعاء والحديدة، حسب التحقيقات مع سائق الشاحنة التي كانت تقل مادة الحشيش.

وأشار العميد شعلان إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بإتلافها وإحراقها.

يشار إلى أن أجهزة الأمن اليمنية خاصة في مأرب (شرق صنعاء)، ضبطت أكثر من مرة شحنات أسلحة ومعدات عسكرية وأموال مزورة ومخدرات وهي في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية، المدعومة من #إيران التي تتولى تهريب تلك المواد اليها بطرق مختلفة، كما تقول مصادر استخباراتية يمنية.