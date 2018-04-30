وزير الخارجية اليمني يطالب إيران بالرحيل

قال وزير الخارجية اليمني، عبدالملك المخلافي، إن إيران سبب الأزمة اليمنية ولن تكون جزءاً من الحل وهي تحاول إقناع الجميع بإمكانية المساهمة في حل الصراع اليمني، مشيراً إلى وجود جهود حثيثة من المجتمع الدولي لإخراج إيران من المشهد في اليمن وفق تصريحات نشرتها صحيفة الشرق الأوسط.



كما طالب المخلافي ايران بالرحيل إلى داخل حدودها والابتعاد عن التدخل في الشأن العربي والخليجي.



ولفت وزير الخارجية إلى تمسك الحكومة اليمنية بالمرجعيات المتفق عليها، وهي تسليم السلاح، والإفراج عن المعتقلين، ثم الحديث عن حكومة تستكمل المرحلة الانتقالية وفق المبادرة الخليجية.

واشار وزير الخارجية إلى أن ميليشيا الحوثي تراهن على الزمن وتحتجز الشعب لتحقيق مكاسب شخصية كما انها تسرق المساعدات الانسانية وتعطل دخول المواد الإغاثية.

وأوضح المخلافي أنه اتفق مع نظيره المصري سامح شكري على تنفيذ المرجعيات الثلاث للحل ودعم المبعوث الأممي في جولته المقبلة ودعم الحكومة الشرعية ووحدة الشعب من أجل استعادة الدولة اليمنية.

وكان المخلافي أكد في مقابلة سابقة مع "العربية" أن اليمن جزء من عملية دولية لمواجهة الإرهاب، متهماً الانقلابيين بتدمير الدولة وإتاحة الفرصة للإرهابيين وخاصة القاعدة من الانتشار في اليمن.

وأشار المخلافي إلى أن هناك شبكات للاتجار بالبشر والمخدرات تنتشر باليمن، إضافة الى جرائم الحرس الثوري الإيراني.