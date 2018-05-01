أحكام إعدام حوثية جديدة ضد مختطفين يمنيين

أصدرت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الاثنين، حكما بالإعدام على 3 مختطفين يمنيين، هو الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوع، وذلك بتهمة "التخابر".

وقضت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة، بالإعدام تعزيزا على كلا من محمد هادي على ظافر، وعيسى على جبران محمد صلاح المعيني، وبكيل دحان جابر أبو سعيد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية، الخاضعة لسيطرة #الحوثيين.

وكانت المحكمة نفسها أصدرت، الأربعاء، حكما بالإعدام على 8 مختطفين بذات التهمة، التي توجهها للتخلص من معارضي مشروعها الانقلابي، باستخدام القضاء الخاضع لسيطرتها لتصفية حسابات سياسية.

وينتظر عشرات المختطفين أحكاما مماثلة في قضايا معروضة أمام هذه المحكمة التي أحالتها إليها سلطات الميليشيات، بعد سنوات من اختطافهم وإخفائهم قسريا.

وتصر ميليشيا الحوثي، رغم التحذيرات الدولية، على استخدام القضاء كأداة لضرب معارضيها.

وكان مجلس القضاء الأعلى في اليمن المعترف به دوليا، أقر اليوم الاثنين، نقل اختصاصات هذه المحكمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من صنعاء إلى محافظة مأرب، وإلغاء كافة الأحكام التي أصدرتها الميليشيات.