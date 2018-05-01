الجيش اليمني يقترب من جبال مران في صعدة

تقدمت قوات الشرعية اليمنية، المدعومة بتحالف دعم الشرعية، من مركز قيادة العمليات الانقلابية التي يديرها عبدالملك الحوثي في سلسلة جبال مران بمساعدة قيادات في الحرس الثوري الإيراني.

وتتمتع جبال مران في صعدة، بأهمية استراتيجية وتاريخية كبيرة للميليشيات، فهي تقع في مديرية حيدان جنوب غرب محافظة صعدة، وتعد مسقط رأس عبد الملك الحوثي زعيم الانقلابيين.

إلى ذلك، تستغل قيادات الميليشيات هذه المنطقة للاختباء من طيران تحالف دعم الشرعية، نظرا إلى طبيعة التضاريس الجبلية فيها، والكهوف الصخرية الكبيرة المنتشرة على طول الجبال.

كما تشير بعض وسائل الإعلام اليمنية إلى أن الحرس الثوري الإيراني يدير قواعد عسكرية أنشئت في كهوف بتلك الجبال، إلى جانب احتوائها على مستودعات للصواريخ والأسلحة أرسلتها إيران إلى الميليشيات.