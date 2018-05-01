اليمن.. انتزاع 8 مواقع استراتيجية في معقل الحوثيين

انتزعت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، بإسناد من التحالف، عدة مواقع استراتيجية من قبضة ميليشيات الحوثي الانقلابية في معقلها الرئيس بمحافظة صعدة أقصى شمال البلاد.

وسيطر الجيش اليمني على مواقع استراتيجية في جبهة علب بصعدة بعد معارك شرسة مع #ميليشيات_الحوثي، تكبدت فيها الأخيرة خسائر بشرية وآليات حربية.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قوات اللواء الخامس حرس حدود، تمكنت من تحرير #مواقع_استراتيجية منها سائلة مقيرع، والميمنة، وضهر البركان، والميسرة، ومشروع الماء، والفريض، ومقيرع، وتبة القناص.

وأسفرت المواجهات عن مقتل العديد من عناصر الميليشيات الانقلابية وجرح آخرين، وفرار بقية العناصر مخلفين وراءهم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة.

وتواصل قوات الشرعية عملية عسكرية في محافظة #صعدة من خمسة محاور، ضمن عملية "قطع رأس الأفعى" التي يسعى الجيش من خلالها للوصول إلى معقل زعيم ميليشيات الحوثي في مسقط رأسه بمران، وتحرير كامل المحافظة.