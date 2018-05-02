الرئيس اليمني: معقل الحوثيين مطوق من مختلف الاتجاهات

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، الأربعاء، إن قوات الجيش، طوقت محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي الانقلابية أقصى شمال البلاد، من مختلف الاتجاهات.

وأكد أن "قوات الجيش الوطني استطاعت تطهير واستعادة مناطق عدة في مديريات محافظة صعدة المختلفة التي أضحت مطوقة من كل الاتجاهات، لمحاصرة قوى التمرد في معاقلهم الرئيسية".

جاء ذلك خلال لقائه محافظ صعدة، طرشان الوائلي، الذي أبلغه بانتصارات الجيش في المحافظة، وآخرها قطع طريق الملاحيظ ورازح واستعادة ثمانية مواقع خلف منطقة مندبة وغيرها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأشاد #هادي، بالانتصارات المتوالية التي يحققها منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم وإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في مختلف مواقع وجبهات التماس بمحافظة صعدة.

في ذات السياق، أكد قائد عسكري يمني، الأربعاء، أن الجيش حرر مناطق واسعة شمالي غرب صعدة، في المعارك التي يخوضها ضد ميليشيا الحوثي.

وقال العميد الركن "ذياب القبلي"، قائد اللواء 143، إن الجيش الوطني اقترب من معقل الحوثيين، في جبال مران ولا تفصله عن المكان سوى بضعة كيلو مترات.

وأضاف” أن الجيش الوطني يواصل تضييق الخناق على مسلحي الحوثي من عدة جبهات خصوصاً شمال غربي محافظة صعدة".

وأوضح أن العملية العسكرية تم التخطيط لها من قبل الجيش الوطني وقوات التحالف، طوقت محافظة #صعدة من خمس جبهات.

ويواصل الجيش اليمني مسنوداً بقوات التحالف العربي تقدمه في محافظة صعدة معقل ميليشيا الحوثي الانقلابية، في 5 جبهات ضمن عملية أطلق عليها اسم "قطع رأس الأفعى"، وتهدف للوصول إلى معقل زعيم الحوثيين #عبدالملك_الحوثي، الذي يعتقد أنه مختبئ في كهوف مران.