الجيش اليمني يواصل التقدم ويسيطر على مواقع جديدة بصعدة

شهدت جبهة رازح شمال غرب محافظة صعدة الحدودية خلال الساعات الماضية مواجهات عنيفة تمكن خلالها الجيش الوطني مسنودا بقوات تحالف دعم الشرعية والطيران من تحرير عدة مناطق ومرتفعات والتقدم نحو مركز المديرية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوات الشرعية تمكنت من استعادة السيطرة على وادي شُعيْب، وجبل الأَزهر، ومناطق العَريب، وعزّضن غرب مديرية رازح.

وبالتزامن، شنت طائرات تحالف دعم الشرعية عدة غارات على مواقع وتحصينات للميليشيات الانقلابية في منطقة غَمَار، وأهداف متحركة في مديرية مُنَبه المجاورة.

وفي غضون ذلك قال العميد ذياب القبلي، قائد اللواء 143، إن الجيش الوطني يقترب من معقل الميليشيات الانقلابية في كهوف مران، مشيراً إلى أنه يواصل التقدم ويحرر مناطق واسعة شمالي وغرب محافظة صعدة.

وأضاف: "الجيش الوطني لا يفصله عن معقل الميليشيات في كهوف مران سوى بضعة كيلو مترات ويواصل تضييق الخناق على الميليشيات من عدة جبهات خصوصاً شمال غربي محافظة صعدة ضمن عملية عسكرية متواصلة".

تحرير 8 مواقع استراتيجية

وفي وقت سابق، أفادت مصادر عسكرية يمنية أن قوات الجيش الوطني، تقدمت باتجاه معقل زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي في مديرية مران بمحافظة صعدة، مضيفة أن قوات الشرعية باتت تحاصر صعدة، بعد تمكن قوات حرس الحدود من تحرير 8 مواقع استراتيجية في جبهة البقع.

وتواصل قوات الجيش الوطني توغلها باتجاه معقل زعيم ميليشيات الحوثي في مديرية مران بمحافظة صعدة والتي باتت محاصرة من 5 محاور بحسب مصادر عسكرية.

المصادر أشارت إلى أن قوات اللواء الخامس حرس حدود تمكن من تحرير 8 مواقع استراتيجية في جبهة البقع وهي سائلة مقيرع، والميمنة، وظهر البركان والميسرة، ومشروع الماء والفريض ومقيرع وتبة القناص.

المصادر ذاتها أكدت أن الجيش الوطني اقترب من مركز قيادة عمليات الانقلابيين في سلسلة جبال مران التي يشرف عليها ضباط في الحرس الثوري الإيراني، وأضافت المصادر أن هؤلاء الضباط يديرون قواعد عسكرية أنشئت في الكهوف وتحتوي على مستودعات للصواريخ والأسلحة الإيرانية.

من ناحية أخرى، قُتل القيادي الحوثي العميد صبري عبدالكريم سالمين، قائد اللواء الثاني حرس حدود في صعدة مع عدد من مرافقيه، في غارة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، كما قُتل عدد آخر من المتمردين في منطقة "الصوح" القريبة من مركز مديرية كتاف، بعد تسلل ليلي تصدى له الجيش الوطني.