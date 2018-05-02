الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية جديدة في جبهة باقم

تواصل قوات #الجيش_اليمني تحقيق المزيد من التقدم في جبهة #باقم شمال محافظة #صعدة وتحرير مواقع جديدة بعد معارك عنيفة ضد #ميليشيات_الحوثي الانقلابية.

وأوضح العميد صالح قروش، قائد اللواء الخامس حرس حدود، أن قوات الجيش الوطني، تمكنت الأربعاء من تحرير "جبل البركان" و"مجلمه" و"جبل المسطره" بالكامل، وأصبحت طلائع الجيش على مشارف "سحار الشام" ومثلث باقم.

وأضاف أن "هذه الانتصارات المهمة جاءت بإسناد مباشر من قوات التحالف العربي، وأن المواقع الاستراتيجية التي تم تحريرها تطل على مثلث باقم وتحاصر الميليشيات الانقلابية في آل صبحان، وتكشف تحركاتها من منطقة أبواب الحديد".

وأشار العميد قروش إلى أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تكبّدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، فيما استعادت قوات الجيش ذخائر وأسلحة متنوعة، منها مدفع هاوزر وعدد من صواريخ سام.