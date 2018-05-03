شاهد..الجيش اليمني يحتفي بتخريج أول دفعة "حماية شخصيات"

احتفلت المنطقة العسكرية السابعة في الجيش اليمني، الخميس، بتخرج الدفعة الأولى "حماية شخصيات".

وقدم الخريجون عروضاً قتالية عكست ما تلقوه من مهارات قتالية خلال فترة التدريب، واستخدمت فيها الذخيرة الحية الخفيفة والمتوسطة.

وأشاد مدير دائرة العمليات الحربية اللواء خالد الأشول، بالجهود التي يبذلها مركز طارق بن زياد التدريبي التابع للمنطقة العسكرية السابعة في سبيل إعداد مقاتلين أكفاء لمواكبة ما تتطلبه المرحلة الحالية في سبيل استعادة الدولة من الميليشيات الانقلابية.

بدوره، اعتبر قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء ناصر الذيباني، الاحتفال بهذه الدفعة النوعية يبعث برسالة إلى المجتمع اليمني بأن لديهم مؤسسة عسكرية ناشئة قادرة على أن تلبي احتياجات القوات المسلحة من الكوادر الجديدة والمؤهلة.

وتعتبر دفعة "حماية الشخصيات" هي الأولى من نوعها، والدفعة الرابعة عشرة التي تخرجت من مركز طارق بن زياد التابع للمنطقة العسكرية السابعة منذ تأسيسه.