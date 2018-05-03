مقتل قيادات حوثية بغارات للتحالف في صعدة والحديدة وتعز

أفادت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثي تكبدت خلال الساعات الماضية عشرات القتلى والجرحى، بينهم عدد من القياديين بقصف لطائرات تحالف دعم الشرعية في محافظات صعدة والحديدة وتعز، بالتزامن مع تقدم الجيش في جبهة ميدي واشتداد المواجهات في جبهة قانية شرق محافظة البيضاء ومحيط مدينة تعز.

وأكدت المصادر أن القيادي الحوثي العقيد أحمد البروي المكنى "أبو خليل" قائد وحدة القناصة فيما يسمى "كتائب الحسين" قتل مع 3 من مرافقيه بغارة جوية لطائرات تحالف دعم الشرعية في محافظة تعز .

وفي جبهة الساحل الغربي، لقي القياديان الحوثيان "أبو زيد" مشرف الحوثيين في زَبِيد، وعبدالرحمن رسام، مصرعهما مع عدد من عناصر الميليشيات بغارة لطائرات التحالف استهدفتهم على الطريق الرابط بين مديريتي زَبٍيد والتحِيْتا. كما قصفت مواقع وتجمعات للميليشيات في منطقة الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، وأسفرت عن قتلى وجرحى وتدمير آليات وعتاد حربي.

أما محافظة صعدة الحدودية، فقد لقي عدد من عناصر الميليشيات مصرعهم فجر الخميس بغارة لطائرات التحالف استهدفت اجتماعاً لهم وسط مدينة ضحيان مسقط راس عبدالملك الحوثي.

كما قُتل 15 عنصراً آخر من الميليشيات ودُمرت 3 عربات عسكرية للميليشيات بغارات للتحالف على تعزيزيات عسكرية في جبهة متاف البقع شرق محافظة صعدة.

الغارت استهدفت مواقع وتجمعات أخرى للميليشيات في منطقة الأَزْقُول في مديرية سحار وسط صعدة.

تزامنت الغارات مع تقدم جديد للجيش الوطني في جبهة ميدي شمال غربي اليمن بعد معارك عنيفة قُتل وجرح خلالها العشرات من عناصر الميليشيات، حيث استعاد السيطرة على عدد من التلال جنوب شرقي مدينة ميدي منها تبة العصفورة، وتبة القُمَامَة، وتبة مريم، والكَدَف ومنطقة الكُثبَان.

مصادر عسكرية أكدت أن اشتباكات عنيفة شهدتها جبهتا قانية شرق البيضاء، ومحيط مدينة تعز خلال الساعات الماضية وذلك بعد هجومين متزامنين شنهما الجيش الوطني على مواقع الميليشيات.

الاشتباكات في جبهة قانية تركزت على مواقع الميليشيات في مناطق اليَسْبِل والخِدَار و الخَليقة شرق محافظة البيضاء.

وفي محيط مدينة تعز، صدت وحدات من اللواء 22ميكا هجوماً للميليشيات استهدف مواقع قوات الشرعية في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات شرق المدينة، وفي شارع الأربعين ومنطقة الزنوج شمال المدينة إثر هجوم للحوثيين مصحوب بقصف مدفعي عنيف.