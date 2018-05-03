‏‫‬الجيش اليمني يكشف عن صواريخ حوثية في صعدة

كشف الجيش الوطني اليمني، بدعم من التحالف، عن صواريخ حوثية قصيرة المدى جاهزة للإطلاق، أثناء استعادته مواقع جديدة في مديرية باقم بمحافظة صعدة.

وأفاد مراسل "العربية" أن الجيش تمكن من كشف الموقع بعد استعادة عدة مواقع تقع قبالة قرية "آل صبحان" في باقم، حيث عثر على صواريخ من نوع "زلزال 1” ومنصات صواريخ، وصواريخ أخرى قد تم تصنيع جزء من أجزائها بطريقة بدائية.

ويأتي هذا بعد أن تمكن طيران التحالف من استهداف خبيرين تابعين للميليشيات، متخصصين في صناعة الصواريخ في محافظة صعدة.

وأكد مصدر عسكري أن التحالف رصد موقعاً للحوثيين عبارة عن غرفة للعمليات في مديرية باقم، كان يختبئ فيه مجموعة من الحوثيين، من بينهم خبيران متخصصان في الصواريخ، أحدهما إيراني الجنسية والآخر لبناني.