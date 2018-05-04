تحذير دولي من تفشي الكوليرا مجدداً في اليمن

حذّر باحثون، الجمعة، من أن اليمن مهدّد بعودة تفشي وباء الكوليرا الذي يمكن أن يصيب ملايين الأشخاص مع اقتراب موسم الأمطار.

وبدأ تفشي الوباء وهو الأكبر في التاريخ المعاصر، إذ يقدر عدد المصابين بأكثر من 1,1 مليون في 2016.

وتوفي أكثر من 2400 شخص بين أيلول/سبتمبر 2016 واذار/مارس 2018، بحسب السلطات المحلية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود.

وتعتبر الفترة المقبلة حرجة مع بدء موسم الأمطار، لأن ذلك يزيد من انتقال العدوى، بحسب دراسة نشرتها مجلة "ذي لانست غلوبال هيلث"، ما يمكن أن يؤدي إلى موجة ثالثة من الإصابات بعد موجة معتدلة في 2016 وثانية استثنائية في 2017.

واستنادًا إلى بيانات حالات تفشي سابقة للوباء، يعتقد الفريق أن 54% من المناطق في اليمن يمكن أن تتأثر بتفشي الوباء في العام 2018 ما قد يُعرض "أكثر من 13,8 مليون" شخص للخطر.

وصرح أحد معدي الدراسة انطون كاماتشو "الحكومة والعاملين الإنسانيين لم يكونوا مستعدين العام الماضي. لكنهم في وضع أفضل هذه السنة، كما أن السكان أكثر توعية لجهة مخاطر الكوليرا".

ودعا فريق دولي من الباحثين، عبر مجلة "ذي لانسيت غلوبال هيلث" الطبية، السلطات الصحية إلى تعزيز التدابير "على الفور" من أجل الحد من المخاطر.

ويمكن أن يشمل ذلك التلقيح وتوزيع المعدات اللازمة لتطهير المياه وإصلاح البنية التحتية للصرف الصحي.

وقال الفريق "لذلك نوجه دعوة عاجلة إلى المسؤولين المحليين والمانحين والشركاء الدوليين للعمل على التخفيف من خطر حدوث موجة جديدة من وباء الكوليرا في اليمن".

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية حاليا في العالم، مع 22,2 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، ونحو 8,4 مليون شخص على شفير المجاعة، فيما يعاني نحو مليون يمني من الكوليرا.

وكان مجلس الأمن الدولي قد ندد في منتصف آذار/مارس المنصرم بالتدهور الواسع و"المدمر" للوضع الإنساني في اليمن.