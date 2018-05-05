اليمن.. تحرير مواقع استراتيجية غرب تعز ومقتل 20 حوثيا

حررت قوات الجيش اليمني، السبت، بإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، مواقع جديدة غربي محافظة #تعز (جنوبي غرب البلاد)، بعد معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش حررت عددا من المواقع المطلة على منطقة العريش، آخر مناطق مديرية موزع، باتجاه البرح، التابعة لمديرية مقبنة.

وبموازاة ذلك، استهدفت سلسلة غارات جوية لمقاتلات التحالف، مواقع وتجمعات ‏متفرقة للميليشيات الحوثية شمال منطقتي الوازعية والبرح.‏

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الغارات أسفرت، عن مقتل ما لا يقل عن 20 عنصراً من الميليشيات، إضافة إلى تدمير ‏آليات قتالية.

في الأثناء، واصلت ألوية حراس الجمهورية التي يقودها العميد طارق محمد صالح وألوية العمالقة، تقدمها الميداني، في منطقة البرح، بعد استكمالها السيطرة وتأمين المرتفعات الجبلية المهمة شمال شرق مفرق المخا، والتي كانت تمثل عائقا كبيرا للتقدم نحو مفرق الوازعية والبرح.

وذكرت مصادر ميدانية، أن حراس الجمهورية والعمالقة، يقتربون من مصنع أسمنت البرح والذي يبعد حوالي 25 كيلو غرب مدينة #تعز.

وتعتبر منطقة البرح بوابة العمل العسكري باتجاه مدينة تعز من المحور الغربي، وتحريرها سيقطع خطوط إمداد المليشيا بين البرح ومقبنة كما ستمكّن قوات الجيش من الالتفاف والإحاطة بمديرتي مقبنة وجبل حبشي، وتأمين التقدم باتجاه #الحديدة ومينائها الاستراتيجي.

إلى ذلك، دارت معارك عنيفة، السبت، بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي، شرق مديرية حيس في جبهة الساحل الغربي جنوب الحديدة.

وأكد مصدر عسكري، أن المعارك تزامنت مع غارات جوية لطيران التحالف استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للميليشيا في مفرق جبل رأس، والطريق الرابط مع مديرية العدين ‏التابعة لمحافظة إب (وسط اليمن)، ‏وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين.

وفي ذات السياق، أطلقت ميليشيا الحوثي قذيفة عشوائية على حي سكني شرق حيس، ما أدى إلى مقتل طفلة وإصابة والدها.

وقال سكان محليون، إن قذيفة حوثية سقطت على منزل إحدى الأسر في قرية الحصيب شرق حيس، وقتلت الطفلة أحلام صالح المخرافي (13 عاماً)، وأصيب والدها بجروح، لافتين إلى أن الميليشيا تواصل قصفها العشوائي على السكان بالقذائف المدفعية والصاروخية.